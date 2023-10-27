Волонтеры ищут 22-летнего жителя Петрозаводска с бородой и усами

Молодой мужчина пропал 26 октября.
Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» Карелии просят помочь найти 22-летнего Игоря Ивановича М., жителя Петрозаводска.
Петрозаводчанин пропал 26 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Мужчина нормального телосложения, рост 175 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серые.
Особые приметы — усы и борода.
Был одет в темно-синюю куртку, темные штан, рыжие ботинки, синюю шапку.
Всех, кому что либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просят сообщать по номерам телефонов: 8-800-700-5452 или 112.
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