Волонтеры ищут записи с видеорегистраторов в Петрозаводске

Волонтеры обратились к водителям Петрозаводска с просьбой о помощи в поиске человека.

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» обратились в сети к водителям Петрозаводска.

Для помощи в поиске человека нужны записи с видеорегистраторов.

«Просим всех, кто проезжал и был припаркован на придомовой территории на улице Чкалова, 40, улицах Олонецкая, Ватутина, Перевалочная, Чапаева 14 января с 11.45 до 12.10 проверить, сохранились ли записи с видеорегистраторов и по возможности предоставить их инфоргам поиска для детального изучения», — написали волонтеры отряда.

Связаться с поисковиками можно по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или по номерам телефонов инфоргов: 8 968 989 1732 Юлия, 8 981 401 2673 Валентина, 8 911 405 6397 Сергей.

«Возможно, именно вы поможете найти Ольгу Васильевну!» — добавили в сети.

Напомним, полиция Петрозаводска разыскивает Ольгу Васильевну Б., 1976 года рождения. Женщина проживала на Перевалке в карельской столице. Ольга Васильевна не выходит на связь с 14 января.