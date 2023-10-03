Волонтеры ищут женщину в зеленом спортивном костюме и девочку с самокатом

В Петрозаводске пропали мать и дочь.

Волонтеры поискового отряда просят помочь найти 49-летнюю женщину и ее 9-летнюю дочь.

Об этом сообщили в поисковом паблике «Питкяранта. ДПО „Длинный берег“».

Последний раз их видели 30 сентября в районе Птицефабрики в Петрозаводске. С тех пор местонахождение петрозаводчанок неизвестно.

Приметы женщины: крупного телосложения, карие глаза, черные волосы до плеч, все лицо в веснушках, при разговоре может дергать плечом.

Была одета в зеленый спортвный костюм.

Приметы девочки: среднего телосложения, волосы русые ниже плеч, рост примерно140 сантиметров, глаза серо-зеленые.

Была одета в длинную серую кофту и бежевые спортивные штаны. С собой у девочки был самокат.

Всех, кто видел женщину и девочку или знает, где они находятся, просят сообщить по номерам телефонов: 8 921 626 42 81 или 112.