Волонтеры ищут жительницу Петрозаводска в синей куртке

Женщина пропала в карельской столице 9 января.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДОБРОСПАС» просят помочь найти жительницу Петрозаводска Ольгу Николаевну Ю., 1960 года рождения. Женщина пропала 9 января, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Предположительно, женщина находится под сильным психологическим воздействием телефонных мошенников, поэтому может скрываться, пытаться взять кредиты в банках и микрофинансовых организациях.

Женщине на вид 60 лет, рост 164 см, нормального телосложения, волосы русые, стрижка короткая.

Была одета в синюю куртку, черные штаны, черные ботинки, серую шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины или видел ее после 9 января, волонтеры просят срочно сообщить информацию по телефону: 8-921-528-11-11.