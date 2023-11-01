Волонтеры Карелии ищут худощавого кареглазого мужчину

В Петрозаводске пропал 34-летний мужчина.
Активисты движения «ЛизаАлерт» просят помочь найти Артема Олеговича Д. 1989 года рождения.
Мужчина пропал в Петрозаводске, с 28 октября его местонахождение неизвестно.
Его приметы: рост 172 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Всех, кто что-либо знает о местонахождениии пропавшего петрозаводчанина, просят сообщать по номерам телефонов: 8-800-700-5452 или 112.
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