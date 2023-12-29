Волонтеры Карелии ищут молодого человека в капюшоне

Молодой человек ушел из дома в ночь со 2 на 3 января и пропал.

Волонтеры поискового отряда просят помочь в поисках Никиты Сергеевича Б., 1998 года рождения.

Молодой человек ушел из дома в поселке Ильинский Олонецкого района в ночь со 2 на 3 января и пропал, рассказали в паблике «Олонец. ДПСО „Длинный Берег“».

Мужчина был одет в синюю удлиненную куртку с капюшоном и теплые зеленые штаны. На голове всегда накинут капюшон.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по номерам телефонов: 8 900 457 0006 ли 112.