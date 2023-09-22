Волонтеры Карелии ищут мужчину с синей дорожной сумкой с красными вставками

Мужчина не доехал до Петрозаводска.

Волонтеры добровольного поискового отряда Питкяранты «Длинный берег» просят помочь в поисках 38-летнего мужчины.

Информация о поисках пропавшего появилась в паблике поисковиков «Питкяранта. ДПО „Длинный берег“».

«Может находится в Волхове», — написали в паблике.

Выехал в Петрозаводск 21 сентября, но по какой-то причине вышел с поезда раньше в городе Чудово Новгородской области. К 19.00 приехал на такси на Ладожский ж/д вокзал Санкт-Петербурга и в 21.00 сел на поезд до Петрозаводска.

Позже его сняли с поезда в Волхове Ленинградской области, где он купил билет на Ласточку до Петрозаводска на 08.10 утра, но на электричку так и не сел. До настоящего времения его местонахождение неизвестно.

Был одет в тонкую куртку чёрного цвета. При нем была дорожная синяя сумка с красными вставками.

Всех, кто видел мужчину или что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по номерам телефонов: 8 900 457 0006, 8 921 626 4281 или 112.