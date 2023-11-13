Волонтеры Карелии ищут мужчину в темно-синей куртке

В Олонецком районе пропал 64-летний мужчина.
Активисты движения «Лиза Алерт» просят помочь в поисках Андрея Васильевича Ч. 1959 года рождения.
Мужчина ушел из дома в поселке Устье Видлицы Олонецкого района 12 ноября и пропал. До сих пор его метонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Был одет в темно-синюю куртку, темно-синюю жилетку, голубые джинсы, коричневые туфли, темно-серую шапку.
Все подробности — по номерам телефонов: 8 981 401 2673, 8 911 433 9325, 8 911 433 1300.
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