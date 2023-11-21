Волонтеры Карелии ищут пропавшего 37-летнего мужчину

Местонахождение мужчины неизвестно с 1 октября.
В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Карелии появилось сообщение о пропаже Андрея Юрьевича Шекунова, 37 лет. Рост 175 см, волосы светлые, глаза серо-голубые.
Отмечается, что с 1 октября 2023 года его местонахождение неизвестно.
Инфорг: Валентина Астра 89814012673, Анна Аврора 89114331300
Любую информацию о пропавшем можно также сообщить по номеру горячей линии: 8 800 700 54 52
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание