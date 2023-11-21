Волонтеры Карелии ищут пропавшего 37-летнего мужчину

Местонахождение мужчины неизвестно с 1 октября.

В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Карелии появилось сообщение о пропаже Андрея Юрьевича Шекунова, 37 лет. Рост 175 см, волосы светлые, глаза серо-голубые.

Отмечается, что с 1 октября 2023 года его местонахождение неизвестно.

Инфорг: Валентина Астра 89814012673, Анна Аврора 89114331300

Любую информацию о пропавшем можно также сообщить по номеру горячей линии: 8 800 700 54 52