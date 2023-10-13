Волонтеры Карелии ищут пропавшего мужчину

В Костомукше пропал 63-летний мужчина.
Активисты движения «ЛизаАлерт» в Карелии просят помочь найти Владимира Викторовича К. 1960 года рождения.
С 13 октября 2023 года местонахождение жителя Костомукши неизвестно.
Его приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет в черную куртку, синие джинсы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание