Волонтеры Карелии ищут пропавшего мужчину

В Костомукше пропал 63-летний мужчина.

Активисты движения «ЛизаАлерт» в Карелии просят помочь найти Владимира Викторовича К. 1960 года рождения.

С 13 октября 2023 года местонахождение жителя Костомукши неизвестно.

Его приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в черную куртку, синие джинсы.