Волонтеры Карелии ищут пропавшего седоволосого пожилого мужчину

В Кондопоге пропал 76-летний мужчина.

Активисты движения «Лиза Алерт» просят помочь в поисках Владимира Петровича П. 1947 года рождения.

Пожилой мужчина ушел из дома в Кондопоге 11 ноября и пропал. До сих пор его метонахождение неизвестно.

Приметы: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, волосы седые, глаза светло-серые.



Был одет в темно-зеленую куртку, черную шапку, синий пиджак, синий свитер, темно-серые брюки, черные ботинки.

У мужчины возможна потеря памяти, отметили волонтеры.

Все подробности — по номерам телефонов: 8 968 989 1732 и 8 921 015 5195.