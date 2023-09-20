Волонтеры Карелии ищут пропавшего мужчину в камуфляже

На севере Карелии пропал 42-летний мужчина.
Активисты движения «ЛизаАлерт» просят помочь найти Евгения Вячеславовича Р. 1981 года рождения.
Мужчина 16 сентября ушел из дома в деревне Летняя Речка Куземского сельского поселения Кемского района и пропал без вести.
Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза светлые.
Был одет в коричневый камуфляжный костюм, зеленую шапку и зеленые сапоги.
Все подробности - по телефонам: 8 905 299 1050, 8 953 532 1524.
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