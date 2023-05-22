Волонтеры Карелии просят помочь с записями видеорегистраторов в поиске пенсионерки с потерей памяти

Добровольцы движения «ЛизаАлерт» просят автомобилистов поделиться записями видеорегистраторов для поиска Галины Васильевны П.

Для помощи в поиске Галины Васильевны П. активистам движения «ЛизаАлерт» нужны записи с видеорегистраторов.



«Просим всех, кто проезжал в районе ТИЗ «Усадьба», улицы Усадебная, Тенистая, проезд Тидена, улицы Птицефабрика и Совхозная, Комсомольский и Карельский проспекты, Вытегорское шоссе, Гаражный проезд в период с 12.30 23 мая проверить, сохранились ли записи с видеорегистраторов, и, по возможности, предоставить их для детального изучения», - говорится в сообщении паблика поисковиков.



Связь по номеру телефона горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Напомним, сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Галину Васильевну П. 1950 года рождения.



Во вторник, 23 мая, около 13.00 пожилая женщина вышла из дома в ТИЗ «Усадьба» и пропала.



«Разыскиваемая не всегда может хорошо ориентироваться в окружающей обстановке в силу возрастных заболеваний», - говорилось в сообщении.



Женщина была одета в серый костюм с белыми кругами, светлую куртку, розовый берет.