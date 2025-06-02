Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали, сколько пропавших жителей Карелии нашли за месяц

Поиски нескольких человек продолжаются.
Поиски нескольких человек продолжаются.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы за май.
В прошлом месяце волонтеры получили 20 заявок на поиск пропавших людей в Карелии. 16 человек удалось найти живыми, один человек был найден мертвым. Двоих пока не нашли. Также волонтеры помогли воссоединиться одной семье.
Поисковики просят в помочь в поисках людей, которые пропали в прошлые месяцы и до сих пор не найдены. Все ориентировки можно посмотреть в группе отряда. Сейчас в альбоме размещено 43 ориентировки.
– Если вы узнали кого-то из пропавших, знаете что-то о его местонахождении, позвоните по телефону нашей горячей линии 8-800-700-54-52. Возможно, вы поможете человеку вернуться домой, – написали поисковики.
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