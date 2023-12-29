Волонтеры Народного фронта Карелии продолжают сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

Пункты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, организованные волонтерами Народного фронта, работают по всей стране.

Вчера, 3 января, в Петрозаводске на пункте сбора подписей в торговом центре «Макси» заполнил подписной лист в поддержку выдвижения действующего главы государства председатель Карельской республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Черненко.

«Я уважаю Владимира Путина за то, что, по моему личному мнению, готов отдать свою жизнь служению народу, — прокомментировал Николай Черненко. — Считаю его настоящим патриотом и поэтому отдаю за этого великого человека свою подпись».

Член Общественной Палаты РФ и Общественной Палаты Карелии, руководитель Республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в структуре ГБУ РК «Карельский региональный центр молодежи» Илья Герасев опубликовал запись на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте»: «Друзья! Поставил свою подпись в поддержку выдвижения В.В. Путина. Поставил ее не задумываясь, так как считаю Владимира Владимировича безусловным лидером. Это человек, который обладает рядом характеристик и качеств, делающих его способным вести и вдохновлять других к достижению общих целей. Только он с его опытом и видением будущего способен вести Россию вперед».

Напомним, что выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 000 подписей избирателей России. Сейчас по всей стране работают пункты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, организованные волонтерами Народного фронта.

Каждый житель Петрозаводска, который хочет поддержать Владимира Путина, может прийти в Общероссийский народный фронт — в ТЦ «Макси» или «Лотос Плаза». В выходные и праздничные дни это можно сделать с 12.00 до 15.00. А в будни активисты будут работать с 17.00 до 20.00.