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Волонтеры «Новых людей» помогают пожарным в Карелии

Новости. Общество
11:49, 23 Июля 2021
фото: © фото: Правительство Карелии

«Новые люди» доставляют продовольствие и необходимые материалы к местам лесных пожарищ

Партия «Новые люди» активно участвует в борьбе с лесными пожарами, которые бушуют в Карелии уже вторую неделю. На утро 22 июля площадь охваченная огнем превысила 9 тысяч гектаров. Несколько населенных пунктов находятся под угрозой уничтожения и партия, не смогла остаться в стороне от беды земляков.


Юрий Кушнир

Руководитель регионального отделения Сергей Усатенко 18 июля объявил о формировании отрядов волонтёров для помощи сотрудникам М. С. Уже 21 июля первые добровольцы прибыли в район деревни Кудама Пряжинского района, где огонь вплотную приблизился к домам жителей.

Вместе с волонтерами сотрудники МЧС остановили лесной пожар

— Было тяжело. Дым стоял такой, что ни дышать, ни смотреть. Огонь удалось остановить на самых подступах, и хватило бы одной искры, чтобы заполыхало и у нас. Сейчас у нас к вечеру осталось 10 добровольцев, слышала, что к ночи в помощь МЧС должны прибыть еще примерно 50 военных. Нам бы, конечно, не помешала помощь, и людьми, и, к примеру горючим — для техники и генераторов, — рассказала координатор волонтеров Вита Черная.

Сторонник партии «Новые люди» Юрий Кушнир и сам попал в эпицентр пожара:

— Въехали в Карелию из Мурманской области, и на границе Сегежского и Медвежьегорского района увидели, что метрах в пяти от дороги вдоль трассы «бежит» огонь. Не верховой, низовой, но все равно — дым стелется. Стало понятно, что ситуация серьезная. Потом узнали, что трассу перекрыли. Конечно, надо помогать. Собрали с ребятами бензин для генераторов, порядка 50 литров, привезли сюда — сейчас вновь отправимся за помощью, — рассказал Юрий Кушнир.

В Карелии в связи с лесными пожарами объявлено чрезвычайное положение. На помощь карельским сотрудникам МЧС отправлены спасатели из Мурманской и Ленинградской областей, а также военные. Ситуация осложняется тем, что в регионе действует сразу несколько крупных лесных пожаров в различных районах.

В партии «Новые люди» считают, что главная задача сейчас — не дать пожарам разрастись, и ликвидировать возгорания. После этого нужно будет проанализировать причины возникновения чрезвычайной ситуации, и назвать ответственных, а также принять меры по профилактике бедствия.

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