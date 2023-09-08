Волонтеры Питкяранты помогли выйти из леса грибнику, плутавшему там шесть часов

Добровольцы Питкярантского поискового отряда поблагодарили всех участников поисков мужчины и рассказали о своих волонтерских буднях.

В поисковом паблике «Питкяранта. ДПО „Длинный берег“» рассказали историю поисков мужчины, который заблудился в лесу, и о воих волонтерских буднях.

«Иногда, когда хочется отдохнуть и выспаться, поступает звонок от диспетчера МЧС. Лес, грибник, поиск, помогите!

И мы бросаем всё и спешим, неважно что пять минут назад ты засыпал, хочешь есть… Там в лесу человек и он ждёт помощи!» — рассказали волонтеры поискового отряда.

Так произошло и с Геннадием Евгеньевичем — он 6 часов плутал по лесу. «Он молодец, по нашим сиренам вышел к дороге,» — отметили волонтеры.

Помогали искать мужчину все — волонтеры, грибники, спасатели карельской поисково-спасательной службы.

В паблике поименно называют участников поисков и всех благодарят за помощь.