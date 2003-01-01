Потерявшаяся в карельском лесу пенсионерка провела ночь на болоте

Пропавшую 14 сентября в Медвежьегорском районе женщину нашли живой, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

75-летняя женищна пропала 14 сентября. Она ушла в лес в деревне Чёбино Медвежьегорского района и не вернулась.

— Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, — написали сегодня в паблике поискового отряда волонтеры.

Как рассказали «Столице на Онего» в отряде, нашли женщину родственники на болоте. В лесу она провела больше суток.

Напомним, в Карелии сейчас продолжаются поиски двух пожилых женщин. 80-летняя жительница Питкярантского района Светлана Харавчук ушла за грибами и пропала в деревне Хийденсельга 10 сентября. До сих пор ее местонахождение не известно. Сегодня будет очередной сбор волонтеров в 12:00 у бывшей водокачки.

— Просьба ко всем, кто может помочь, прибыть на место сбора. Важна любая помощь, — написали в паблике отряда «Длинный берег».

Также продолжаются поиски подопечной дома интерната в Ряймяля Луизы Джабаровой. Женщина ушла 7 сентября.

Накануне, 15 сентября, волонтеры выходили на ее поиски. В ходе операции был обследован ранее не затронутый участок местности. К сожалению, найти пропавшую не удалось. Сегодня волонтеры вновь будут обследовать предполагаемые территории.

Как рассказали нашему изданию волонтеры, остро не хватает людей для того, чтобы расширить поиски.

Ранее сотрудники Карельской поисково-спасательной службы рассказали, как не потеряться в лесу.