Волонтеры принесли по цветку за каждый день войны к мемориалу в Карелии

В Костомукше волонтеры украсили полутора тысячами искусственных цветов территорию рядом с памятником «Павшим за Родину».

Акцию в Костомукше провели волонтеры отряда «Partyhard». Они украсили искусственными цветами территорию у памятника «Павшим за Родину». Об этом сообщает паблик «Доброцентр10: Волонтеры и Добровольцы Карелии».

Участники акции разместили у мемориала 1418 гвоздик - по цветку за каждый день Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, как концерт ко Дню Победы прошел на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.