Волонтеры проекта «Общее дело» сохранили сотни храмов на севере России

Волонтеры, спасающие северные храмы, рассказали о чудесах, которые сопровождают проект.

Основатели добровольческой организации «Общее дело. Сохранение деревянных храмов Севера» — протоиерей Алексей Яковлев и его супруга — встретились с сотрудниками музея «Кижи». Они сотрудничают с 2016 года. В музее прошли обучение около 500 волонтеров, опытнейшие специалисты музея лично участвуют в экспедициях. За несколько последних лет музей и «Общее дело» выполнили противоаварийные и консервационные работы на 32 деревянных храмах в Карелии.

— Проект дает людям возможность хотя бы на время стать такими, какими они хотели бы быть. Когда офисные работники берут в руки плотницкий топор, они преображаются, у них даже походка становится иной. По словам отца Паисия, если ты заботишься о Божьем, Бог заботится о тебе. В экспедициях исполняются все желания. Захотелось грибов, принесли грибов, захотелось ягод, принесли ягод, с опаской подумали о рыбе, принесли столько, что пришлось отряжать людей на копчение, чтобы она не испортилась. Здесь люди тяжело трудятся по 12—14 часов в день, живут в суровых условиях и нет никаких социальных масок. Люди получают возможность увидеть и проявить лучшее в себе. Наверное, поэтому многие находят в экспедициях спутника жизни. Сначала мы считали свадьбы между добровольцами, но после 50-й сбились. А главное, люди готовятся к принятию Бога в себя, — говорит Алексей Яковлев.

Жизнь проекта сопровождают знамения и чудеса. Так под одним из храмов нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Безопасно извлечь ее было нельзя, и саперы приняли решение взрывать на месте. Все ждали, что церковь разлетится на куски, но стены выстояли, только крыша сместилась. В другой раз добровольцы убирали птичий помет, накопившийся в заброшенном храме за 83 года. Вдруг одна женщина нащупала какой-то сверток и подняла его вверх, чтобы лучше разглядеть при свете, падавшем через уже расшитые окна. От ветхости ткань распалась и в луче солнца засверкал золотой дискос. Оказалось, кто-то спрятал за алтарем набор для евхаристии, которые пережил запустение храма, где ни осталось больше вообще ничего. Уже на следующий день, во время службы, этот набор был в руках у священника.

— Одна участница проекта как-то раз купила икону на Интернет-аукционе в Америке. Когда икону доставили в Россию, на обороте она прочла что икона происходит из деревни Ижма. Женщина стала узнавать нет ли экспедиции в Ижму, и ей сказали, что завтра туда отправляется группа волонтеров, чтобы сменить товарищей и провести первую литургию в храме. Надо ли говорить, что с ними в Ижму поехала и эта икона, — поделился Алексей Яковлев.

Напомним, в 2024 год состоялось 68 экспедиций, в которых приняли участие более 800 добровольцев. В 38 храмах и часовнях были проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы. В четырех храмах впервые с момента их закрытия после революции были отслужены Божественные литургии. В Карелии в 2024 году работы выполнялись на 10 объектах.