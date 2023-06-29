Волонтеры просят помочь в поисках молодого жителя Петрозаводска

В четверг, 29 июня, без вести пропал 26-летний Павел Игоревич А.

В паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия» активисты просят помочь разыскать Павла Игоревича А., 26 лет.



Петрозаводчанин пропал 29 июня.Мужчина худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темные, глаза зеленые.



Был одет в темно-зеленую футболку, темно-синие джинсы и серые кроссовки.



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