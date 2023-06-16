Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего молодого жителя Петрозаводска

Разыскивается без вести пропавший житель Петрозаводска Владимир Валерьевич М. 1993 года рождения.

Активисты «Доброспаса» ищут без вести пропавшего жителя Петрозаводска Владимира Валерьевича М., 1993 года рождения.



Мужчина исчез из поля зрения родственников 10 июня. Рост пропавшего 182 сантиметра, мужчина худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.



Был одет в серо-оранжевую куртку, серо-оранжевый полукомбинезон, светло-бежевые берцы, черную кепку с белой надписью КАРРА.



Всех, кто знает, где искать пропавшего петрозаводчанина, волонтеры просят передать эти данные по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.