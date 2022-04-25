Волонтеры раздадут жителям Петрозаводска георгиевские ленточки

В преддверии Дня Победы в столице Карелии пройдет акция «Георгиевская ленточка».

Акция пройдет 4 и 5 мая с 12:00 до 13:00 возле «Молекулы» напротив Петрозаводского государственного университета, у торгового центра «Макси», у Мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» на пл. Ленина, сообщается на сайте правительства республики.

Раздавать ленточки горожанам будут волонтёры Победы Карелии.

В дни проведения акции россияне прикрепляют георгиевскую ленточку к одежде, демонстрируя свое уважение к тем, кто сражался за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.

Ранее сообщалось, в рамках празднования 9 мая в республике пройдет более 170 мероприятий.