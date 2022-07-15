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Волонтеры Segezha Group приняли участие в экологической акции проекта «Чистая Арктика»

Новости. Общество
16:37, 18 Июля 2022
фото: © Segezha Group

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15 июля волонтеры Segezha Group совместно с жителями Сегежи присоединились к общественной акции проекта «Чистая Арктика» по наведению порядка на берегу Линдозера.

В экологическом мероприятии приняли участие также волонтеры Минприроды Республики Карелия, администрации Сегежского района, подразделений Рослесхоза и активные горожане. 60 эко-активистов собрали вдоль берега около 800 кг мусора. Акция в районе, входящем в состав Арктической зоны РФ, проходит уже второй год подряд.

В прошлом году в рамках благотворительного проекта «Я шагаю по Сегеже» добровольцы восстанавливали песчаное покрытие береговой линии Линдозера. На средства Segezha Group была произведена горизонтальная планировка берега и завезено несколько тонн белого кварцевого песка, на прибрежной территории были установлены уличные тренажеры и детский игровой комплекс, обустроена волейбольная площадка. Сегодня благоустроенный пляж является одним из наиболее посещаемых общественных пространств города.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Алексей Павлов отмечает, что экоповестка формируется в регионе оперативно: «С каждым разом у нас все больше участников. Откликаются социально ответственные партнёры — градообразующие предприятия, много волонтёров. Это люди разного возраста, различных профессий. Важно, что на эко-субботники приходят целыми семьями. Родители приучают детей к бережному отношению к природе».

Segezha Group продолжит системную работу по реализации экологических проектов на территории Сегежского района, в том числе и в рамках программы «Чистая Арктика».

«Наша компания вкладывает значительные средства не только в модернизацию градообразующего комбината. Мы также помогаем в развитии инфраструктуры города: строим детские и спортивные площадки, проводим эко-квесты, оказываем содействие в замене контейнеров по сбору твердых коммунальных отходов, создаем новые общественные пространства для отдыха горожан, такие как на берегу Линдозера. С каждым субботником у нас становится чище, растет ответственность жителей за состояние окружающей среды своей „малой родины“, — говорит заместитель председателя комитета по агропромышленной политике, природопользования и экологии Законодательного Собрания Республики Карелия, советник генерального директора Сегежского ЦБК Натали Карапетян.

«„Чистая Арктика“ — это не только уборка т. н. „медвежьих углов“, это еще и экологическое просвещение, любовь к родному краю, забота о нем. Волонтерское движение служит примером для жителей и туристов, когда, глядя на труд добровольцев, человек лишний раз задумывается, прежде чем бросить мусор или оставить неубранным место после пикника», — подчеркивает председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

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