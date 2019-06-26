Волонтеры собрали около тысячи подписей в поддержку ветеранов

За первый день сбора подписей за установку стелы «Город воинской славы» на площади Кирова инициативу ветеранов поддержали сотни горожан.

Петрозаводчане активно откликнулись на призыв волонтеров фонда "Эстафета поколений" помочь ветеранам. Пожилые люди просят к 75-летию Великой Победы установить стелу "Город воинской славы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова на месте памятного знака "Дерево дружбы".

"Мы провели на проспекте Ленина всего несколько часов, утром и вечером, и люди активно подходили, оставляли свои подписи в поддержку наших ветеранов. Горожане считают, что стела должна быть установлена, с решением этого вопроса нужно поторопиться", - рассказала волонтер карельского регионального общественного фонда содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества "Эстафета поколений" Татьяна Сурикова.

По словам Татьяны, сегодня они с друзьями продолжат собирать подписи. Для них важно, чтобы участников войны, блокадников, тружеников тыла услышали, как можно больше людей.

"Мы – студенты. Сейчас у нас горячая пара – сдаем экзамены. Но найти свободное время для того, чтобы поддержать ветеранов можно и нужно. Лично я выкроила час для того, чтобы постоять с подписными листами у гостиницы "Северная". Я считаю, что должна помочь людям, которые не жалели своих жизней ради всех нас, ради мирного неба над головой жителей нашей страны. Поэтому я и мои друзья продолжим выходить с подписными листами на центральные улицы города", - сказала Татьяна Сурикова.