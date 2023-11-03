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Волонтеры сообщили о гибели пропавшего петрозаводчанина

Новости. Общество
13:54, 06 Ноября 2023
фото: © vk.com/lisaalertkarelia

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Молодой житель Петрозаводска найден мертвым.

Как говорится в сообщении паблика «Лиза Алерт», 34-летний Артем Д., который пропал 28 октября, найден мертвым.

Волонтеры выразили соболезнования родным и близким умершего.

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