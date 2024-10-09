Волонтеры спасли храм в Карелии

Завершилась экспедиция «Шуньгская губа».
С 30 июля по 8 августа команда в составе 21 добровольца (15 из которых дети и подростки) трудилась в урочище Шуньгская Губа Медвежьегорского района Карелии в часовне священномученика Антипы Епископа Пергамского 1775 года постройки, сообщили в паблике .
В ходе экспедиции были выполнены следующие работы:
— территория вокруг часовни расчищена от кустарника;
— укреплена опорная балка столбов с южной стороны звонницы;
— смонтирована консервационная кровля на шатре и полицах звонницы;
— на шатре звонницы установлен крест;
— поврежденные участки металлического покрытия главки и креста обработаны мастикой и покрыты антикоррозионной краской.
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