Волонтеры спасли храм в Карелии

Завершилась экспедиция «Шуньгская губа».

С 30 июля по 8 августа команда в составе 21 добровольца (15 из которых дети и подростки) трудилась в урочище Шуньгская Губа Медвежьегорского района Карелии в часовне священномученика Антипы Епископа Пергамского 1775 года постройки, сообщили в паблике Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера.

В ходе экспедиции были выполнены следующие работы:

— территория вокруг часовни расчищена от кустарника;

— укреплена опорная балка столбов с южной стороны звонницы;

— смонтирована консервационная кровля на шатре и полицах звонницы;

— на шатре звонницы установлен крест;

— поврежденные участки металлического покрытия главки и креста обработаны мастикой и покрыты антикоррозионной краской.