Волонтёры спасли погибавшего на цепи алабая из Прионежья

Пёс по кличке Малыш долго не подпускал к себе никого из местных жителей.

Карельские волонтёры и жители села Заозерья Прионежского района спасли жизнь алабаю по кличке Малыш, сидевшему на привязи без присмотра хозяев. Пёс мучился от боли из-за цепи, вонзившейся прямо в шею, и долго не подпускал к себе людей.

Малыша вывезли с территории фермы, где он жил под старым грузовиком, и теперь планируют поселить в свежепостроенном вольере.

Как рассказала «Столице на Онего» активист Наталья Шалапанова, у животного появился новый владелец, который займётся его лечением.

Ранее хозяин фермы, где жил алабай, заявлял, что сам долго не мог снять цепь, так как, с его слов, собака была агрессивна. Однако позднее волонтёры, которым удалось подойти к Малышу поближе, выяснили, что он не представляет угрозы, и решили его спасти. На помощь к активным гражданам пришёл руководитель приюта для животных Владимир Рыбалко. Мужчина помог найти для Малыша ветеринара. Уже сегодня, 12 января, псу предстоит перенести операцию.