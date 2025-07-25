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Волонтеры выложили видео поисков пропавших в Белом море туристов

Новости. Происшествия
19:30, 26 Июля 2025
фото: Дмитрий Лесников / VK

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Волонтеры рассказали о том, как идут поисковые работы в Белом море, где пропали туристы из Волгограда.

Поиски пропавших в Белом море туристов идут каждый день. В них принимают участие и родные пропавших, и местные жители. Кто-то идет по берегу, кто-то выходит в море. Один из участников поисков опубликовал видео, где рассказал, как ведется работа.

- Группа на ПВХ идет между островами, прочесывает острова. Мы идем на удалении, изучаем акваторию прибрежную, просматриваем квадрат за квадратом. Но пока безрезультатно. Ищем, не перестаем, - рассказал Дмитрий Лесников.

Поиски идут и на берегу. Как рассказывает в телеграм-канале сестра пропавшей Валерии, сейчас ищут людей с квадракоптерами, договариваются и на вылет на вертолете. Родные верят, что нужно продолжать поиски, посколку еще не все осмотрено. Сложность в нехватке лодок. Перосят присоединяться к поисковым работам местных жителей. Готовы оплачивать расходы.

Напомним, с 20 июля не известно местонахождение 38-летнего Виктора Зузанова и 32-летней Валерии Пужняк. К поискам накануне, 25 июля, присоединились близкие пропавших. Они создали телеграм-канала, где рассказывают о  ходе поисковых работ.

Напомним, 20 июля незарегистрированная тургруппа из 7 человек сплавлялась на байдарках по Белому морю. Маршрут путешественников проходил от гряды островов Кузова, расположенных на территории Карелии, к Соловецкому острову Архангельской области, однако неожиданное ухудшение погоды заставило туристов повернуть в обратную сторону.

Четыре человека на парных байдарках добрались до суши, поисками оставшихся троих продолжили заниматься спасатели. 23 июля, тело одного из них  — 24-летнего Владимира Бондарева - обнаружили в районе острова Варбалуда. Судьба ещё двоих — мужчины и женщины (Виктора и Валерии) — остаётся неизвестной. 24 июля волонтеры обнаружили на побережье рюкзак Валерии. Как рассказала сестра девушки, он был в лодке, которую нашли ранее. Вероятно, его прибило к берегу. Найдены и лодки, на которых они перемещались. 

Приметы Валерии Пужняк: русые волосы, карие глаза, нормального телосложения, была одета в черный комбинезон фирмы «Abranta» и бирюзовый спасательный жилет. Ранее сестра Валерии рассказала «Столице на Онего», что пропавшая тщательно подготовилась к выходу на большую воду и была хорошо экипирована. Виктор Зузанов был в желтом комбинезоне и серой кепке, рост 172 см, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Как рассказал его брат, Виктор был лучше всех подготовлен к этой поездке и называл её «походом всей своей жизни».

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