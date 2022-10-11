Волшебная изморозь сохранится в Карелии 29 ноября

Синоптики Карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на вторник.

Во вторник, 29 ноября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах республики сохранится изморозь, а на дорогах – гололедица. Ветер ожидается южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -4, -9°С, местами подморозит до -15°С. Днем столбик термометра остановится на отметке -2, -7°С, местами похолодает до -10°С.

В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, но сохранятся изморозь и гололедица. Ветер ожидается южный умеренный.

Температура воздуха в столице Карелии ночью составит -6,-8°С, днем -4, -6°С.

Атмосферное давление будет расти.