Вонь канализации на улицах Петрозаводска собираются устранить путем распыления эфирных масел

Запах канализационных стоков на улицах микрорайона Ключевая в Петрозаводске будет устранен после модернизации системы компостирования осадка и вентиляции на очистных сооружениях.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский после заседания рабочей группы, созданной для подготовки предложений, связанных с данной проблемой.

По словам мэра, специалисты установили два источника неприятных запахов — площадка для компостирования осадка канализационных стоков и главная насосная станция очистных сооружений.

«ПКС-Водоканал» планирует установить систему поглощения неприятных запахов «Мокрый барьер» по периметру площадки для компостирования. Над производственной территорией будут распыляться органические эфирные масла.

По словам Любарского, опыт очистных сооружений и мусороперерабатывающих полигонов в других регионах страны показывает, что эта система не просто маскирует неприятные запахи, но и уничтожает их. «Мокрый барьер» собираются запустить в июне 2023 года.

Кроме того, планируется модернизация системы вентиляции главной насосной станций. По мнению специалистов, с которыми согласен Любарский, вентиляция влияет на появление запахов больше, чем компост. Модернизация запланирована на сентябрь 2023 года.