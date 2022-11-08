«Вонища стоит»: жители поселка Карелии обнаружили в лесу кладбище дохлой форели (ВИДЕО)

В Муезерском районе Карелии местные жители обнаружили в лесу массовое захоронение форели.

В паблике «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости» жители Муезерского района опубликовали видео, в котором показали кладбище форели.

«Так зарывают у нас мертвую, дохлую форель, очистки. А медведи ходят ее жрут. Все идет в почву, в болото. Вонища стоит», - прокомментировали авторы видео находку в лесу.

Ранее сообщалось, что жители старинного карельского села Реболы в Муезерском районе протестовали против открытия форелеводческого хозяйства в Лексозеро.

Также публиковалрсь, что рыбоводный участок № 281 на озере Унус Муезерского района был сформирован и передан в аренду без согласования с местными жителями.