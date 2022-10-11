Вооруженного любителя бесплатной выпивки в Петрозаводске пришлось искать с собакой

Полицейские кинологи задержали подозреваемого в разбое, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о разбое от продавца одного из магазинов.

Работник торговой точки пояснил, что ночью в магазин зашли два незнакомца без денег. Они просили отпустить им пиво в долг. Когда продавец отказал, один из посетителей без спроса открыл холодильник, забрал напитки и вышел на улицу.



Продавец бросился за ним, попытался вернуть похищенное, но злоумышленник достал из кармана нож и, угрожая, скрылся.

Сотрудники патрульно-постовой службы вместе с кинологом приступили к поискам. Служебная собака взяла след и довела полицейских до жилого дома.



Стражам порядка удалось найти подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний петрозаводчанин. Его задержали, в полиции он сознался во всем. Расследуется уголовное дело о разбое. Злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.