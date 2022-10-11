Вооруженный газовым баллончиком житель Карелии ворвался в квартиру пенсионерки и ограбил ее

В Кеми возбуждено уголовное дело по статье «разбой», сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется по статье «разбой».

По версии следствия, в поселке Рабочеостровск рецидивист, вооруженный газовым баллончиком, забрался в дом к 68-летней односельчанке и напал. Из дома женщины он забрал 50 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию, и вскоре нападавший был задержан, а потом заключен под стражу. Деньги были возвращены владелице.

Теперь фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.