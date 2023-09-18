Вооруженный ломом пудожанин выместил злобу на вишневой иномарке сына

Конфликт отца и сына закончился порчей имущества.

В начале сентября в полицию Пудожского района обратился горожанин, который рассказал, что отец разбил лобовое стекло его иномарки.

Участковый выяснил, что машина пострадала в результате ссоры. Причиной конфликта стал тот факт, что пострадавший разрешал 56-летнему отцу ездить на его машине, однако тот всегда отказывал сыну в помощи по ремонту и обслуживанию техники.



Очередной разговор об этом привел к скандалу. Нетрезвый мужчина взял лом и разбил лобовое стекло вишневой иномарки сына. Ущерб оценивается в почти 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о повреждении имущества. Пудожанину грозит до двух лет колонии, рассказали в МВД Карелии.