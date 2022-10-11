Вооруженный телефоном житель Карелии отобрал у пенсионерки все сбережения

Пожилая женщина в Кемском районе приняла телефон за газовый баллончик и отдала злоумышленнику 50 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Поздно вечером в минувшую среду, 19 октября, в полицию Кемского района позвонила 68-летняя жительница одного из поселков. Испуганная женщина сообщила, что ее односельчанин угрожал ей и отобрал 50 тысяч рублей.

Прибывшему сотруднику уголовного розыска пенсионерка пояснила, что недавно к ней постучались в дверь. Женщина увидела на пороге малознакомого мужчину, который направил на нее предмет, похожий на газовый баллончик.



Угрожая им, он потребовал отдать все деньги. После злоумышленник скрылся. Полиция нашла подозреваемого — им оказался 30-летний местный житель. Он прятался у знакомой и уже вызвал такси, чтобы уехать из района.



Полицейские остановили его у машины и забрали почти всю сумму. Мужчина признался, что к одинокой пенсионерке зашел наудачу, рассчитывая её напугать. В руке у него был мобильный телефон, который пожилая женщина не разглядела в темноте.



Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело о разбое.