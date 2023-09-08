Вооруженный ножом человек атаковал российскую школу

Нападавшего заметила вахтерша, но тревожная кнопка не сработала.

Напавшим на школу в Ростовской области оказался 15-летний ученик 9-го класса. Подробности в понедельник, 11 сентября, со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщает Лента.ру.

По данным издания, молодой человек страдает психическим заболеванием, после произошедшего у него случился приступ эпилепсии. Первой вооруженного ножом юношу заметила вахтерша учебного заведения. Женщина нажала тревожную кнопку, но та не сработала. Среди пострадавших — вахтерша, учительница и дедушка одного из школьников.

Ранее в понедельник, 11 сентября, стало известно о ЧП в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области, в ходе которого пострадали четыре человека. 15-летний подросток, который скрывал свое лицо под маской, напал на находившихся в школе людей. Школьника задержали очевидцы преступления.