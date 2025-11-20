Вооруженный ножом попутчик угнал машину у жителя Карелии

На трассе в Карелии незнакомец напал на водителя, который согласился его подвезти.

В Лахденпохском районе Карелии полиция задержала 27-летнего жителя Сортавалы, который угнал автомобиль у местного жителя. Инцидент произошел на дороге между Хийтолой и Лахденпохьей.

56-летний водитель остановился, чтобы подвезти мужчину, ловившего попутную машину. Незнакомец сел на пассажирское сиденье, достал нож и приставил его к боку автомобилиста. Под угрозой расправы он заставил водителя выйти из машины, после чего сам сел за руль и скрылся.

Полиция сработала быстро — в течение 30 минут сотрудники задержали подозреваемого. Выяснилось, что 27-летний мужчина ехал из Санкт-Петербурга в Сортавалу на поезде, но решил выйти на одной из станций и продолжить путь на попутном транспорте.

Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия, наказание по этой статье —до 10 лет лишения свободы. Также установлено, что задержанный ранее был лишен водительских прав. Сейчас он находится под стражей.