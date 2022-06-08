Вооруженный топором житель Карелии ограбил магазин

В Костомукше 58-летний рецидивист предстал перед судом за кражи и разбойное нападение.

Как сообщается на сайте Костомукшского городского суда, проживая летом на даче у своего знакомого, мужчина незаконно проник в дачный дом соседа и украл оттуда продукты и строительный инструмент, который спустя несколько дней вернул хозяину.

Позже в Костомукше этот же злоумышленник украл у соседки по квартире банковскую карту, которой оплатил закуску и спиртное в магазине.

В конце августа 2021 года костомукшанин попытался ограбить магазин, вооружившись топором. Угрожая продавцу, он потребовал выдать деньги из кассы, но, получив отказ, прихватил попавшийся ему товар на сумму 1650 рублей и скрылся с места преступления. Через час мужчина был задержан сотрудниками полиции с похищенным товаром и топором.

Так, 58-летний житель Костомукши был признан виновным по трем преступлениям. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.