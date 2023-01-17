Вооруженный вилами житель Карелии устроил беспредел на селе и попал в суд

В Прионежском районе мужчину признали виновным за угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя, признанного виновным в угрозе убийством.

Как установил суд, в сентябре 2022 года подсудимый ударил односельчанина вилами по голове, пригрозив убить его. Получивший удар, с учетом создавшейся обстановки, воспринял угрозу более чем реально.

Суд признал любителя вил виновным и отправил на 150 часов обязательных работ, а также взыскал с него компенсацию в пользу потерпевшего — 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.