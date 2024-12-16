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Вопрос о диспансеризации стоил жительнице Петрозаводска 400 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:50, 18 Декабря 2024
фото: © mariia chalaya / unsplash

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Пенсионерке позвонила неизвестная и предложила пройти диспансеризацию, а после попросила назвать коды из смс.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратилась 74-летняя горожанка.

Заявительница объяснила, что ей позвонили якобы из поликлиники и предложили пройти диспансеризацию. Пенсионерка отказалась, объяснив, что уже сделала исследования в Санкт-Петербурге.

Звонившая не растерялась и предложила назвать коды из смс, чтобы отразить информацию об этом на портале «Госуслуги». Когда петрозаводчанка озвучила коды, разговор прекратился.

Вскоре один за другим стали поступать звонки якобы от сотрудников Роскомнадзора, ФСБ и Росфинмониторинга. Они внушали пенсионерке, что с её счёта мошенники попытались перевести деньги преступнику, который находится в розыске. Для защиты средств необходимо перевести все деньги на «безопасный счёт».

Горожанка так и сделала, перечислив 408 тысяч рублей, куда указали. Проснувшись следующим утром, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

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