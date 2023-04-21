Вопрос вырубки у парка «Ямка» в центре Петрозаводска дошел до суда

Петрозаводский городской суд начал рассматривать иск о незаконности сноса зелёных насаждений у реки Лососинка.

В четверг, 15 июня, суд приступил к рассмотрению иска депутата Петросовета Ольги Тужиковой о признании незаконным разрешения на снос зелёных насаждений у нового жилого комплекса «Речка» на берегу реки Лососинка. Это разрешение было выдано администрацией карельской столицы 22 мая и подписано заместителем мэра Юлией Мизинковой, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Почему судья отложила слушание, читайте здесь.