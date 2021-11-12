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«Вопросы для меня несложные»: глава Карелии написал диктант в День Конституции

Новости. Общество
14:15, 12 Декабря 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

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Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие во всероссийском правовом юридическом диктанте, посвященном Дню Конституции России.

Об этом он рассказал на своей странице Вконтакте.

«Поскольку в эти дни работаю в Москве, то писать диктант отправился в „Ленинку“, ныне — Российская государственная библиотека. Давно тут не был! Вопросы для меня, как юриста, конечно, несложные. Но дело не в этом. Важно, что каждый желающий может в онлайн формате написать этот тест и проверить свое знание конституции. Предлагается два уровня — базовый и профессиональный», — пояснил губернатор.

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Комментарии

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Саныч
2021-12-12 14:46:48
Вы по ней ногами прошлись. И нефик тут песни петь.
Hовый
2021-12-12 14:42:35
Дашь списать ? :)
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