Вопросы газификации частных домов обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

Тему предстоящей очередной планерки в администрации обозначил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Влаимир Любарский написал, что владельцы индивидуальных жилых домов могут бесплатно подвести природный газ до границ своих земельных участков.

По словам главы Петрозаводска, программа догазификации действует по поручению президента России Владимира Путина уже долгое время, но вопросы у граждан еще остаются.

"На ближайшей планерке в понедельник на них постарается ответить замгендиректора АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Павел Блатков. Еще одним докладчиком на совещании станет министр строительства Карелии Виктор Россыпнов. Он расскажет горожанам о преимуществах подключения многоквартирных домов к природному газу с одновременным капремонтом внутридомовых систем газоснабжения», - сообщил Любарский.

Трансляция, как обычно, будет доступна в паблике мэрии.