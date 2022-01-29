890x80
Реклама
Новый рекорд по числу заражения коронавирусом за сутки поставлен в Карелии – более 700 человек 7
Сегодня 09:18
Стадо лосей выбежало на дорогу в Карелии (ФОТОФАКТ) 5
Сегодня 13:39
В Петрозаводске пешеход отскочил от вылетевшего на него после ДТП автомобиля (ВИДЕО) 4
29.01.2022 20:16

Вопросы организации фестиваля снежных и ледовых скульптур обсудят на открытой планерке в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
16:34, 30 Января 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Новости партнеров

На открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска в понедельник, 31 января обсудят проведение зимнего фестиваля «Гиперборея-2022».

В понедельник, 31 января в большом зале администрации Петрозаводска состоится очередное открытое городское планерное совещание. Его посвятят вопросам проведения международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2022».

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://youtu.be/1vdZ7vMiyvA

Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час, напомнили в мэрии. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
24.01.2022, 16:24
Названы категории пенсионеров, у которых могут сократиться пенсии
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз

Аналитика

29.01.2022 09:05
Капитал
«Есть риск, что собственник продаст завод» 4
Разговоры о том, что Василий Попов, приватизировав стены Олонецкого молочного комбината, тут же продаст его и выведет деньги за границу, не беспочвенны.
Иди ты...в цифру! 5
28.01.2022 14:26
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
28.01.2022 13:37
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 21
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 10
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 34
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»