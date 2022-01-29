Вопросы организации фестиваля снежных и ледовых скульптур обсудят на открытой планерке в мэрии Петрозаводска

На открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска в понедельник, 31 января обсудят проведение зимнего фестиваля «Гиперборея-2022».

В понедельник, 31 января в большом зале администрации Петрозаводска состоится очередное открытое городское планерное совещание. Его посвятят вопросам проведения международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2022».



Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://youtu.be/1vdZ7vMiyvA



Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час, напомнили в мэрии. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.