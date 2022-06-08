Вопросы развития регионального здравоохранения обсудят на форуме в Карелии

Петрозаводск станет общенациональной площадкой актуальных дискуссий, обмена опытом и генерации идей в области устойчивого развития регионального здравоохранения.

Общенациональный Форум «Региональное здравоохранение-2022. Устойчивое развитие. Инновации. Партнёрства» пройдёт 24-25 июня в Петрозаводске.

Как сообщают организаторы форума, на одной площадке соберутся руководители региональных государственных и частных учреждений здравоохранения — больниц, поликлиник, медицинских и диагностических центров, санаториев, пансионатов, а также представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, научных и образовательных организаций, экспертных сообществ и профессиональных ассоциаций.

В фокусе внимания спикеров и участников форума — актуальные темы и острые вопросы развития регионального здравоохранения, среди которых:

• Клиника в условиях глобального политико-экономического кризиса;

• Сертификация медицинских и сопутствующих услуг в регионах страны — регуляторные требования, ошибки клиник, эффективные решения;

• Телемедицина — юридические, маркетинговые и технологические аспекты;

• Государственно-частное партнёрство в региональном здравоохранении;

• Удачное и проблемное импортозамещение в российском здравоохранении — точки роста;

• Профессиональное образование, кадровая политика, мотивация и удержание качественного персонала в региональном медицинском учреждении;

• Финансирование проектов в региональном здравоохранении — взаимодействие с инвесторами и бизнес-партнёрами из сегмента малого и среднего предпринимательства.

Организаторами общенационального форума выступили Минэкономразвития Карелии, центр «Мой бизнес» Карелии, АНО «Онегофорум», Корпорации развития Карелии в кооперации с Национальной ассоциацией заслуженных врачей и наставников.

По словам Игоря Мальцева, учредителя и директора программ АНО «Онегофорум», форум «Региональное здравоохранение» станет ежегодным событием в жизни медицинской отрасли России и возьмёт на себя функцию открытой площадки для обсуждения проблем, перспектив развития, эффективности инноваций и деловых партнёрств.

Ознакомиться с программой Форума, составом спикеров и зарегистрироваться для участия в нём в очном или онлайн- форматах можно на сайте: https://onegoforum.ru/regzdrav/.