Вопросы ЖКХ обсудили на телевидении

В рамках проекта «ЦУР Объясняет» руководители профильных министерств обсудили вопросы взаимодействия собственников с управляющими компаниями

Руководитель комитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович, заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики РК Александр Федоричев и первый заместитель председателя Госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Смирнов ответили на вопросы о юридической поддержке собственников помещений в многоквартирных домах, формировании тарифов и необходимой информации в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг.

О повышении тарифов люди зачастую узнают из квитанций об оплате ЖКУ. Подробнее о том, какие сведения должны содержаться в платежном документе и должны ли в нем предупреждать об изменении тарифов рассказал первый заместитель председателя Госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Смирнов.

«Перечень обязательных сведений, подлежащих указанию в платежном документе, установлен пунктом 69 Правил № 354 о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах. В квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг должна быть отражена информация о собственнике, адрес помещения, по которому производится начисление, информация об исполнителях коммунальных и жилищных услуг, объемы потребления по помещениям, единицы измерения. Также объемы потребления на содержание общего имущества, расчетный период, задолженность, если у потребителя имеется, перерасчеты платы. У исполнителя услуг нет такой обязанности информировать потребителей об изменении тарифа. При этом, такая информация может быть внесена в квитанцию, как дополнительная», — рассказал Александр Смирнов.

Кроме информации, гости программы объяснили жителям аварийных домов о том, почему они платят по полному тарифу, несмотря на статус своего жилья. На этот вопрос объяснение дал руководитель комитета по ценам и тарифам.

«Хотел бы напомнить еще раз, что тариф — это цена. Цена за тот коммунальный ресурс, который поставляется, который установлен для ресурсоснабжающей организации. Тарифным законодательством не предусмотрена дифференциация потребителя, а предусмотрено установление именно экономически обоснованной цены. Напомню, в тех случаях, когда рост платы граждан ниже, чем расходы ресурсоснабжающей организации, то устанавливается два вида тарифов: экономически обоснованный тариф для населения, а разницу оплачивает бюджет», — объяснил Станислав Хазанович.

В эфире программы также прозвучал вопрос о юридической поддержке собственников в возникающих конфликтных ситуациях с управляющими компаниями. Для того чтобы жители могли законно отстоять свои права в суде, потребуется грамотная юридическая помощь. О том, где и как ее можно получить рассказал заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

«Есть госюрбюро, которое действует в том числе на территории республики Карелия, соответственно отдельные категории граждан могут обратиться за юридической помощью в госюрбюро. И в принципе эти требования достаточно простые и понятные. И, в том числе на участках мировых судов есть образцы документов, которые необходимо оформить для того, чтобы обратиться в суд. То есть здесь нет большой сложности, нет большого объема доказывания, большой юридической работы. Здесь в принципе потребитель, если он заинтересован в исходе дела, он может сделать это самостоятельно», — объяснил Александр Федоричев.

Во время прямого эфира гости ответили на множество вопросов от жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Полностью эфир можно посмотреть здесь.

«ЦУР Объясняет» — информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.