Вопросы ЖКХ обсудят на форуме в Петрозаводске

16 декабря в Петрозаводске состоится форум-практикум «ЖКХ: Перезагрузка», организованный партией «Новые люди».

Главным спикером мероприятия выступит депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева стала известна далеко за пределами Якутии своими инициативами, направленными на сокращение расходов на чиновников. Едва вступив в должность, она приняла решение распродать дорогие автомобили, принадлежащие администрации города. На торги выставили три внедорожника Toyota Land Cruiser 200, один из которых был куплен предыдущим мэром накануне выборов, и выручили более 7 миллионов рублей в городской бюджет.



По инициативе Сарданы Авксентьевой Минстрой РФ разработал проект приказа о новой, единой форме отчёта управляющих компаний. Новые правила, которые начнут действовать с 2026 года, изменят подход к контролю за коммунальными платежами. Управляющие компании будут обязаны публично отчитываться перед жильцами по строгой форме. В отчёте будет раскрываться, по каким ценам УК закупает услуги у ресурсоснабжающих организаций, как расходуются ежемесячные платежи собственников, а также как используется доход от аренды общедомового имущества.



На форуме Сардана Авксентьева поделится своим уникальным опытом практика, прошедшего путь от мэра до депутата Государственной Думы и знающего систему изнутри.

Форум «ЖКХ: Перезагрузка» будет иметь полностью практический формат и пройдёт на нескольких тематических станциях.



На «Станции юридической помощи» эксперты разберут, как правильно составить обращение в УК или госорган. «Станция партии «Новые люди» покажет механизм работы с депутатскими запросами. Партнёр форума, фонд «Экосфера», представит возможности общественного экомониторинга. Одной из ключевых локаций станет «Мастерская ЖКХ-блогера», где участников научат документировать проблемы: делать чёткие фото с масштабом, снимать информативные видео и грамотно составлять посты-жалобы в соцсетях с отсылкой к конкретным нормативам.



Форум пройдёт 16 декабря с 17:00 до 20:00 в отеле «ПИТЕР ИНН» (площадь Гагарина, 1). Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. К участию приглашаются активные жители Петрозаводска, представители управляющих компаний и ТСЖ, органов власти и самоуправления. Количество мест ограничено.