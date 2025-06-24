Вор из Петрозаводска украл карту без денег

Денег со второй краденной карты петрозаводчанину хватило только на спиртное.

В Петрозаводске в общежитии 35-летний мужчина украл две банковские карты и телефон. По данным МВД республики, нарушителя задержали, и он признался в содеянном. Известно, что у него не в первый раз проблемы с законом. По делу о краже с проникновением в жилище возбуждено уголовное дело.

Нарушитель рассказал, что в тот день он был в гостях у друга в общежитии. Он проходил по коридору и заметил открытую дверь комнаты. Он туда зашел и забрал первое, что попалось под руку: телефон и две банковские карты. Хозяин комнаты спал в это время.

Позже оказалось, что деньги были только на одной банковской карте из двух. Нарушитель купил спиртное, а краденый телефон он сбыл.