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Вор-оптовик пойман в Петрозаводске

Новости. Криминал
14:19, 17 Февраля 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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В Петрозаводске пойман бомж, который воровал продукты из магазина оптом, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 по Петрозаводску поступило заявление работников одного из сетевых продуктовых магазинов. В рабочее время неизвестный мужчина похитил из торгового зала пять бутылок дорогого алкоголя, спрятав его в одежду. Ущерб составил почти 6,9 тысячи рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого – неработающего 53-летнего петрозаводчанина, без определенного места жительства. В полиции он признал свою вину, по его словам, похищенный алкоголь употребил сам, а часть – сбыл.

Кроме этого установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления – мужчина похитил несколько десятков пачек сливочного масла на сумму около 7 тысяч рублей из продуктового магазина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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Комментарии

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кир
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